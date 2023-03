Sabatini: «Inter e altre tre, una fuori dalla Champions League! Incognita Juventus»

Pronostico di Sandro Sabatini per la corsa alla prossima Champions League: quattro squadre per tre posti con l’incognita Juventus. Di seguito la sua previsione espressa sulle frequenze di Radio Sportiva.

CORSA CHAMPIONS – Sandro Sabatini ha fatto il punto sulla corsa alla prossima Champions League, che vede coinvolta anche l’Inter: «È evidente che c’è l’incognita Juventus, mi sembra la favorita per il secondo posto in caso non ci saranno penalizzazioni. Altrimenti ci sono quattro squadre per tre posti: le due milanesi e le due romane. Sempre ammesso che l’Atalanta non faccia una grande rincorsa».