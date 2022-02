Sabatini: «Inter, tiri mostruosamente alti! No al problema attacco»

Sabatini esclude che l’Inter abbia un problema in attacco, nonostante i 313′ di astinenza dal gol. Per il giornalista bisogna trovare altrove le difficoltà di quest’ultimo mese: ecco le sue parole da Pressing Serie A su Italia 1.

IN CORSA – Sandro Sabatini tiene la lotta a tre: «La Juventus è impensabile che arrivi ottantatré punti, significa vincere undici partite consecutive, dodici con Empoli. Un conto è fare la corsa su una sola avversaria: possono svenire tutte e tre? A me sembra improbabile. Perché il contraccolpo nel derby se poi in Coppa Italia l’Inter gioca bene e vince? Gioca a Napoli, scontro diretto e il secondo tempo lo gestisce, gioca contro il Liverpool e fa bene. Il contraccolpo si vede col Genoa? Credo sia il caso di dire che i tiri verso la porta sono mostruosamente alti, per una squadra che dal gol di Edin Dzeko a Napoli in campionato non segna più con cinquanta occasioni. Occhio, perché la statistica ci sta suggerendo che quando gira un po’ riiniziano a segnare. Far risalire tutto al derby è strano. Non accetto che sia un problema d’attacco, per un motivo molto semplice: cinquanta tiri zero gol c’è una casualità».

SQUADRA DIVERSA – Sabatini fa il paragone con l’Inter della passata stagione: «È evidente che il portiere e il difensore centrale non sono quelli dell’anno scorso. Cambiano le cose con Antonio Conte perché non è più in Champions League e Coppa Italia, poi accelera con l’ingresso in formazione di Christian Eriksen e Ivan Perisic. L’Inter può permettersi di riprendere Romelu Lukaku a cento milioni col 20% di saldo? No, quindi meglio investire su Gianluca Scamacca».