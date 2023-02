Sabatini: «Inter superiore al Milan. Brozovic, Test per Inzaghi»

Il derby vinto a San Siro dall’Inter ha mostrato ancora una volta la superiorità netta dei nerazzurri sul Milan di Pioli. Di questo ha parlato il giornalista Sandro Sabatini sulle frequenze di Radio Sportiva, sottolineando anche come il rientro di Marcelo Brozovic sia un test per Simone Inzaghi

SUPERIORITÀ – Parlando della partita vinta dall’Inter contro il Milan a San Siro, Sandro Sabatini ha rimarcato come i nerazzurri siano superiori ai rossoneri: «Il derby è stata una resa totale e incondizionata all’Inter. Ma dove sono tutte le colpe di Pioli? Il passaggio alla difesa a tre o il non aver fatto giocare Leao? Con lui e a quattro in Supercoppa Italiana avevano perso 3-0. Il Milan è inferiore sia al Napoli che anche all’Inter».

RIENTRO – Con il rientro in campo di Marcelo Brozovic, Simone Inzaghi avrà ora un grattacapo in più per il centrocampo della sua Inter. Come sottolinea Sandro Sabatini: «Secondo me Inzaghi avrà un test con Brozovic. Da tecnico e da gestore di risorse umane dovrà dare del suo meglio. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan hanno fatto vedere grandi cose. Non è detto che il posto migliore per il croato sia quello da regista e non so se sia il caso di spostare Calhanoglu sulla sinistra».