Sabatini: «Inter, serviva smettere di giocare. Inzaghi? Non succederà!»

Dal no di Acerbi alla convocazioni di Spalletti alla prestazione dell’Inter contro il PSG, fino al possibile addio di Inzaghi: Sabatini esprime il proprio punto di vista intorno ai vari temi legati al mondo nerazzurro.

CONVOCAZIONE RESPINTA – Sandro Sabatini, intervenuto su Radio Sportiva, dichiara su uno dei temi più caldi del giorno: «Acerbi? Secondo me c’è qualcosa di non detto che risale a un anno, al caso Juan Jesus. Per motivi di opportunità Spalletti non lo chiamo, e non lo fece neanche dopo l’Europeo. Io non sto dalla parte di nessuno dei due, però per una questione di correttezza penso che Acerbi non avrebbe dovuto rifiutare la convocazione cinque minuti prima, ma lo avrebbe dovuto fare quando ha ricevuto il primo messaggio».

NON SOLO LA VOGLIA – Sandro Sabatini prosegue sull’Inter dopo quanto accaduto in finale di Champions League: «Dire che Inzaghi debba dare le dimissioni mi sembra esagerato, che sia stata una partita indecorosa per l’Inter è vero. Barella ha detto: “Loro hanno avuto più voglia”. Per me è impensabile, la voglia ce l’avevano anche gli interisti. La grinta, l’applicazione conta, la professionalità, ma non si vince solo con la voglia. Fondamentalmente conta il valore tecnico della squadra, e quello del PSG è superiore a quello dell’Inter. E conta anche il valore della tattica e della strategia».

Inzaghi inerme di fronte al PSG: Sabatini spiega cos’è mancato all’Inter in finale di Champions League

SMETTERE DI GIOCARE – Sandro Sabatini continua spiegando: «Se il PSG è più bravo a giocare a calcio, allora bisogna smettere di giocare a calcio: bisogna fare qualcos’altro. L’Inter faceva la costruzione dal basso, Sommer nel primo tempo ha toccato più palloni di Calhanoglu. Ma era evidente che questo non portava a nulla, avrebbe dovuto smettere di giocare e spostare Thuram sull’ala sinistra, buttando il pallone sulla sua testa: una spizzata e magari guadagni campo e metri. Anche l’Inter doveva guadagnare metri, ma Inzaghi non l’ha fatto».

FUTURO – Sul futuro della panchina dell’Inter, poi, Sabatini dichiara: «Spero per Inzaghi e anche per l’Inter che vadano avanti insieme. Secondo me si trova ad allenare una squadra ottima, forte, che l’anno prossimo continuerà a giocarsela su tutti i fronti, e una società che ce ne fossero così. Chi vedrei al suo posto? A me ha fatto una grandissima impressione Christian Chivu quest’anno, e lui so che era molto apprezzato anche nella Primavera dell’Inter. Mi sembra un ragazzo molto intelligente e preparato, ho visto il Parma giocare molto bene. Fabregas? Sono tutti innamorati di lui, lui ha rifiutato tante chiamate. Mi sembra strano che lasci il Como. Non succederà, perché secondo me l’Inter e Inzaghi andranno avanti, però Chivu secondo me sarebbe un profilo giusto».