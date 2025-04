Sabatini: «Inter, settimana decisiva! Rosa abbastanza larga»

Sandro Sabatini, noto giornalista sportivo di Mediaset, negli studi di Pressing ha parlato del lavoro di Simone Inzaghi e dell’Inter in questi ultimi impegni tra coppe e campionato.

INSERIMENTI – Negli studi di Pressing ha parlato Sandro Sabatini. Il noto giornalista di Mediaset ha dato il suo punto di vista sull’Inter. Queste le sue parole: «Vedo tante prestazioni che non vengono confermate. Penso che sull’Inter non servano troppi discorsi: bisogna ragionare partita per partita. La prossima settimana ci saranno tre partite in sette giorni, quindi sarà ancora più importante restare concentrati. Con l’Inter è difficile fare pronostici. Al di là della scaramanzia, mi sembra una squadra solida, non solo negli undici titolari. C’è stata una differenza evidente tra le partite contro Parma e Cagliari. Se esce Lautaro Martinez, preferisco che entri Arnautovic piuttosto che Correa. Nella partita di Pasqua vedremo anche come proseguirà il cammino in generale. Il passaggio del turno può influire, sia in positivo che in negativo».