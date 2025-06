Sabatini: «All’Inter servono forze fresche e un centrale subito. Acerbi situazione rischiosa»

Inter, nuova fase tecnica. Sandro Sabatini evidenzia la centralità dei giovani e la necessità di rinnovamento sia a centrocampo che in difesa.

FORZE FRESCHE – L’Inter sta cambiando pelle. Sandro Sabatini, a RadioSportiva, si augura alcuni cambiamenti: «Io penso che Pio Esposito sia una terza punta o forse il quarto attaccante. Valentin Carboni è un giocatore che a me piacerebbe vederlo non più nell’Inter schematizzata del 3-5-2 di Simone Inzaghi. Io li terrei tutti e due e sarebbero una bella coppia. Poi a gennaio se non hanno giocato li sistemi in qualche squadra in prestito. Secondo me la difesa è da rinforzare. Poi se Çalhanoğlu vuole andare al Galatasaray, l’Inter deve fissare il prezzo giusto e poi lasciarlo andare. Un’altra situazione che rischia di diventare problematica è Acerbi. In ogni caso c’è un legame indissolubile con Inzaghi che verrà meno probabilmente adesso. I nerazzurri devono prendere un difensore centrale, a tutti i costi. Acerbi è come un interruttore. Basta un clic e non è più quel difensore che è stato negli ultimi anni. Questo l’Inter secondo me lo sta sottovalutando».