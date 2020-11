Sabatini: “Inter, serve dibattito sereno. Basta parlare di grinta, nel calcio…”

Sandro Sabatini

Sandro Sabatini ha parlato dell’Inter e di come andrebbe sistemata in campo, visto che i suoi difensori giocano a 4 nelle rispettive nazionali

DIFESA – Queste le parole di Sandro Sabatini sull’Inter, sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”. «La rosa è molto ampia. La difesa gioca a 3, ma quando i difensori vanno nelle nazionali giocano con la difesa a 4. Dovrebbe esserci un dibattito sereno su come quest’Inter va sistemata in campo. Basta parlare di grinta, nel calcio non vince chi ha più grinta».