Sabatini: “Inter, sbagliato protestare con l’arbitro. Eriksen come Sneijder”

Continuano le polemiche all’indomani del pareggio tra Inter e Cagliari a San Siro. Sandro Sabatini, noto giornalista, sulle frequenze di “Radio Sportiva” parla dell’Inter e delle prospettive di mercato, con Eriksen in arrivo. Il giornalista critica inoltre l’atteggiamento della squadra nerazzurra nei confronti dell’arbitro.

è critico nei confronti dell’e di, dopo il pareggio contro ilcui ha seguito la protesta nei confronti del direttore di gara. Una battuta anche sul mercato dei nerazzurri, conin arrivo (qui le ultime) : «L’Inter può accogliere con sollievo gli ultimi pareggi in casa, anche per i risultati delle altre, ma quella ferocia e quella potenza di qualche settimana fa non si vedono più. Ora bisogna azzeccare il mercato, mi sembra ci sia troppa frenesia e ieri si è visto. Eriksen mi piace, può essere lo Sneijder di 10 anni fa. Proteste con l’arbitro? È una strada sbagliata, io questo arbitraggio contro l’Inter non l’ho visto. E’ l’ora di farla finita con gli alibi: va risolto qualcosa, ma tatticamente. Conte si è tolto di mezzoe adessodelle fiammate di innamoramento e altre più durature. Io un tentativo di recuperare Nainggolan l’avrei fatto, vederlo segnare ieri un po’ di amarezza la lascia».