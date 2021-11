Sabatini: «Inter, rosa miracolosa! Ma solo uno della Juventus giocherebbe»

Sabatini ha un’opinione mista sull’Inter. Nel paragone con la Juventus fa notare le difficoltà dei bianconeri, in quello con la scorsa stagione tante assenze che però fin qui non si sono fatte sentire. Queste le sue parole da Pressing Serie A su Italia 1.

IL CONFRONTO – Sandro Sabatini fa valutazioni incrociate: «Trovatemi un giocatore della Juventus che sarebbe titolare nell’Inter. Uno è il portiere, poi? Federico Chiesa, se riesce a giocare in quel ruolo, sì. Il rigore su Lorenzo Pellegrini è come Denzel Dumfries su Alex Sandro. Poteva essere Empoli-Salernitana, togliamoci le magliette: indipendentemente dai giocatori se la regola è che è rigore dev’essere la procedura l’arbitro che viene richiamato dal VAR. Tutte le volte. La rosa dell’Inter, per essere rimasta al livello che è senza Romelu Lukaku, Achraf Hakimi e Christian Eriksen è un qualcosa di miracoloso. Miracoloso che sia stato valorizzato un giocatore come Federico Dimarco e che Edin Dzeko stia facendo bene, poi Dumfries e Hakan Calhanoglu non stanno facendo bene».