Sabatini: «Inter, ritornate uniti o addio alla stagione. Colpe? Non solo Inzaghi»

Sabatini analizza dettagliatamente la situazione dell’Inter. Nel mirino non solo l’allenatore, ma anche la squadra e la società nerazzurra. Di seguito il punto di vista del giornalista, espresso in collegamento sulle frequenze di Radio Sportiva durante la trasmissione “Microfono Aperto”.

TRE COLPEVOLI – Non solo l’allenatore dell’Inter sul banco degli imputati. Per Sandro Sabatini le colpe del blackout dei nerazzurri ricadono su più teste. In collegamento sulle frequenze di Radio Sportiva, le parole del giornalista: «Simone Inzaghi (vedi focus) sta sbagliando tanto, ma la società sta sbagliando qualcosina con lui. La situazione in cui è coinvolto Samir Handanovic la crea proprio la società, con Beppe Marotta che compra André Onana. Poi c’è la questione di Ivan Perisic che manca come il pane. Anche quella è una situazione che proviene dalla società. Perisic l’anno scorso era stato il miglior giocatore in campionato e l’Inter lo ha perso, a parametro zero, per mancato rinnovo di contratto. A non fare i rinnovi contrattuali delle volte ti prendi gli applausi, delle volte invece lasci un buco come quello di Perisic, evidente sulla fascia sinistra. Robin Gosens non rende e ora non hai più nessun uomo che salta l’avversario, per creare superiorità numerica. Ci sono anche delle colpe in campo. Nicolò Barella prima litigava con gli avversari, adesso litiga con i compagni di squadra. Da chi ha preso esempio? Un altro che sbracciava era Marcelo Brozovic. Milan Skriniar e Alessandro Bastoni non sono più gli splendidi difensori che erano uno o due anni fa. In questa situazione è chiaro che Inzaghi fa fatica a tenere il gruppo e subisce la confusione. Cambiare Inzaghi adesso, però, secondo me no. Devono aspettare la sosta di campionato a metà novembre per tirare le somme».

Perché l’Inter deve aspettare secondo Sabatini

LE MOTIVAZIONI – Sabatini continua la sua disamina sull’Inter, spiegando i motivi della sua visione su Simone Inzaghi. In collegamento nella trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, il giornalista afferma: «Quando dico che la società non dovrebbe mandar via Inzaghi non dico che non ci sarebbero i motivi per farlo. Dico soltanto che, per una questione di convenienza, di programmazione e impossibilità di intervenire sul mercato, la cosa più normale è aspettare. Il casino Handanovic-Onana non l’ha creato Inzaghi, glielo ha creato la società. Si vede che lo spogliatoio non è più quello bello di una volta. Si vede anche che Inzaghi questo spogliatoio non ce l’ha più in pugno al 100%. E quando c’è la squadra che non segue più l’allenatore è il momento di cambiarlo. Bisogna dire, comunque, che l’Inter non ha giocato male sabato. L’Inter non meritava di perdere con la Roma. Però bisogna ragionare sui risultati e quelli sicuramente sono negativi. Secondo me l’Inter ha un organico e ha la possibilità per rimettere tutto a posto. Non in Champions League perché la vedo male contro il Barcellona, però, in campionato ha la possibilità di mettere tutto a posto. Se poi non ci riesce, a novembre cambi. Perché, a quel punto, sarebbe evidente che tra squadra e allenatore non c’è più il link giusto. Dopo la mia analisi si saranno tutti offesi nell’Inter, allenatore, società e squadra. Però io ho provato a dare la strada. O ritornate tutti uniti oppure arrivederci e grazie per l’Inter quest’anno».