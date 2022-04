Sabatini: «Inter, ribaltone con i risultati dell’andata! Stadio? Altra location»

Sandro Sabatini, dagli studi di Sport Mediaset, si è concentrato sulla lotta Scudetto tra Inter e Milan. Poi una considerazione sulla questione stadio con una nuova location in vista

CAMPO ED EXTRA − Sabatini sul duello Scudetto tra le due milanesi e sulla questione stadio: «Difficile orientarsi su questo calendario. Bisogna aspettare le gare di oggi importanti in zona salvezza che si potranno riflettere anche sulla lotta Scudetto. Se dovessero esserci di nuovo i risultati dell’andata, ci sarebbe il ribaltone dell’Inter. Stadio? Il Milan fa immaginare la possibilità di uno stadio lontano da San Siro, l’Inter non ha sciolto tutte le riserve. Inter-Udinese la risolse Correa all’andata che domani dovrebbe partire dalla panchina. Sesto San Giovanni come possibile location del nuovo stadio».