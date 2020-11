Sabatini: “Inter, qualche problema oltre agli arbitri. VAR sia naturale”

Sandro Sabatini

L’Inter ha tanto da recriminare sia per l’arbitro sia per la gestione delle ultime partite. Sandro Sabatini, nel corso di “Pressing Serie A” su Rete 4, ha parlato di come i nerazzurri possano migliorare dal punto di vista degli errori, così di come fra direttore di gara e VAR ci sia qualcosa che non va.

LIMITI GENERALI – Sandro Sabatini torna su Inter-Parma: «Il mancato rigore su Ivan Perisic? Il VAR doveva intervenire in maniera naturale, senza paura. È un errore evidente dell’arbitro e del VAR, assoluto. È chiaro poi che dieci gol subiti dall’Inter sono dieci errori della difesa, e l’anno scorso non li faceva. La pazienza è giusto averla, ma martedì è quasi un dentro o fuori: non è che vai a Madrid e dici di avere pazienza, ma questo vale anche per il Real Madrid. In generale l’impressione è che Antonio Conte dava tanto alla squadra con il trasporto che riusciva a dare dalla panchina: adesso sembra un po’ fermo. Comunque qualche problema oltre agli arbitri questa squadra ce l’ha. Se non altro perché, negli ultimi minuti, l’Inter ne ha recuperate tre su otto che si sono giocate. Prima con la Fiorentina, poi con il Borussia Monchengladbach e quindi col Parma».