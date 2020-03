Sabatini: “Inter puÃ² rimontare Juventus e Lazio. Eriksen? Non capisco”

Sabatini: “Inter può rimontare Juventus e Lazio. Eriksen? Non capisco”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva”, Sandro Sabatini ha parlato della lotta scudetto tra Inter, Juventus e Lazio e di Christian Eriksen

SCUDETTO ED ERIKSEN – Queste le parole di Sandro Sabatini sulla corsa scudetto e sul progetto Inter riguardo l’acquisto e la gestione di Christian Eriksen: «L’Inter ha un calendario un po’ più agevole di Juventus e Lazio, può recuperare ma deve chiarire a se stessa e ai suoi tifosi qual è la reale forza dei giocatori acquistati. C’è qualcosa che non mi torna nel cosiddetto progetto Inter. Non capisco perchè siano stati spesi 20 milioni per un giocatore che in estate si sarebbe liberato a parametro zero, per poi vederlo ancora in panchina a 50 giorni dal suo arrivo. Se Eriksen è un giocatore da ultimo quarto d’ora l’Inter ha buttato via i soldi».