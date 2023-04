Sabatini: «Inter punto interrogativo, ma colpe in Serie A non solo Inzaghi»

Dopo aver raggiunto le semifinali di Champions League l’Inter ora deve risollevarsi anche in Serie A, dove è in grossa difficoltà. Sabatini, a Microfono Aperto su Radio Sportiva, non dà colpe solo a Inzaghi per il rendimento in campionato.

A DUE VOLTI – Sandro Sabatini non si spiega le difficoltà dell’Inter in Serie A: «Un grande punto interrogativo, che nessuno riesce a spiegare. Perché l’Inter gioca bene, vince e fa risultato nelle partite importanti mentre non lo fa in quelle facili? La risposta semplice è che in quelle importanti sono concentrati. Un pochino sì, perché in quelle importanti la concentrazione viene da sola e in quelle meno ti deve motivare l’allenatore. Ci sono undici sconfitte in campionato, alcune molto deludenti perché con avversari inferiori. Simone Inzaghi c’entra, è colpevole, ma se fai venti tiri con la Salernitana e prendi gol su cross sbagliato di Antonio Candreva… Inzaghi sì, ma se Romelu Lukaku non fa gol sulla linea di porta non è colpa dell’allenatore. Quindi è colpa di Inzaghi, ma i giocatori per errori tecnici hanno sbagliato».