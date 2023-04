Sabatini: «Inter, premio per il quarto posto? Dilettanti allo sbaraglio»

Sandro Sabatini, ospite della trasmissione ‘Microfono Aperto’ su Radio Sportiva, ha parlato della stagione dell’Inter e delle colpe di Inzaghi, dei calciatori e della società.

TUTTI COLPEVOLI − Sandro Sabatini ha detto la sua sulla stagione dell’Inter parlando delle colpe della società, dei calciatori e di Simone Inzaghi: «Non so se l’Inter andrà in Champions League. È lì che lotta però al momento è fuori dalle prime quattro, poi vediamo cosa succederà mercoledì con la sentenza per i 15 punti della Juventus. Inzaghi non ha tutte le colpe, ma è tra i colpevoli. Zhang è ancora lì, però tutti sanno che deve vendere e questo non dà assolutamente certezze. La società ha fatto degli errori come ad esempio quello di Skriniar, che andava venduto un anno fa. Non alla cifra di 50/60 milioni, ma a una cifra congrua per un giocatore in scadenza. Poi ci sono una serie di situazioni che stanno condizionando i giocatori. Una di queste è la sfortuna, perché poi nelle ultime partite hai fatto venti tiri in porta e zero gol. In generale però penso che al momento la stagione dell’Inter si negativa, ma c’è la possibilità di riscattarla in Champions League. In campionato però non è sicuramente positiva e Inzaghi ha le sue colpe, così come i calciatori e la società. Oggi leggevo che è si pensava a un premio per l’eventuale piazzamento tra le prime quattro in campionato. Io spero e penso che non sia vero perché i premi si danno a inizio stagione come fanno tutte le società. Dare un premio ora sarebbe un’operazione alla Moratti o alla Berlusconi. Però dare un’incentivo e comunicarlo alla stampa sarebbe un po’ come dilettanti allo sbaraglio».