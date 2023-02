Sabatini: «Inter-Porto, serve un San Siro pieno. Il sorteggio è favorevole!»

Sandro Sabatini ha parlato ai microfoni di Radio Radio in occasione del programma “Radio Radio Mattino Sport & News”. Per il giornalista l’Inter ha una buona occasione contro il Porto, che è una buona squadra ma, su questo non ha dubbi, per i nerazzurri è stato un buon sorteggio. Tutto è nelle mani della squadra di Simone Inzaghi (vedi articolo).

GRANDI NOTTI − In occasione del match di Champions League tra Inter e Porto, in diretta ai microfoni di Radio Radio nel corso del programma “Radio Radio Mattino Sport & News”, ha parlato il giornalista Sandro Sabatini. Questo il suo pensiero in vista della sfida europea: «L’Inter contro il Porto non è meno favorita del Napoli. L’Inter credo, viste un po’ la storia di Simone Inzaghi e del campionato, ha bisogno di grandi notti per dare il meglio. Ha bisogno di una Supercoppa Italiana, di una finale, del Barcellona, di super notti. Ha bisogno di un San Siro pieno contro il Porto che è una squadra buona, ma ha comunque avuto un sorteggio favorevole».