Sabatini: «Inter più indebolita! Lukaku e Cuadrado? Ai tifosi dico…»

Sabatini ha espresso la sua opinione sul mercato nerazzurrro e in particolare sul clamoroso trasferimento di Cuadrado all’Inter, definendolo un buon affare. Il giornalista è intervenuto nella trasmissione “Microfono Aperto” su Radio Sportiva per parlare anche di Lukaku ma non solo

AFFARE CUADRADO – Sandro Sabatini ha risposto ad alcune domande dei radioascoltatori. A “Microfono Aperto” il giornalista si è espresso sull’arrivo di Juan Cuadrado all’Inter: «Io ho una fortuna, non devo sventolare nessuna bandiera. Nessuna maglia! Dal punto di vista tecnico Cuadrado

rappresenta un’ottima alternativa a Denzel Dumfries. Prima l’Inter aveva Raoul Bellanova che, a quanto pare, non è stato ritenuto all’altezza. Con Cuadrado per un anno per me i nerazzurri fanno un buon affare. Va per 2.5 milioni di euro più bonus di ingaggio. Poi ci sono altri risvolti. I tifosi dell’Inter si ricordano del rigore inventato contro Ivan Perisic ed è uno dei giocatori più odiati. Io ai tifosi dico: “Se poi Cuadrado si procura un rigore cosa fate, lo rifiutate?”».

SITUAZIONE LUKAKU – Sabatini ha poi analizzato la possibile strategia di mercato della Juventus. Per il giornalista vendere Dusan Vlahovic e sostituirlo con Romelu Lukaku potrebbe rappresentare una scommessa di Cristiano Giuntoli: «La Juventus sceglie di vendere Vlahovic a 80 e prendere Lukaku a 40. Si tratta di una scommessa sul vedere chi segna più gol. Allo stesso tempo si può trattare anche di una scelta commerciale nell’ottica di rivenderlo alla stessa cifra tra un paio d’anni. Secondo me Lukaku a 31 anni lo rivendi di nuovo a 40 milioni. Mehdi Taremi ha 31 anni e il Porto lo vende a 30. Per me Vlahovic è più forte di Lukaku. Dovete ammettere che, se però 40 milioni andavano bene all’Inter, allora possono andare bene ora anche alla Juventus. Per me la valutazione fatta per lui è giusta».

Sabatini sul calciomercato Inter e non solo

INTER INDEBOLITA – Il giornalista si è espresso sulla situazione attuale delle big dopo i primi movimenti di calciomercato. Per Sabatini l’Inter è il club che ha perso di più: «Napoli ancora favorito, il Milan è la squadra che incuriosisce di più. L’Inter quella che si è indebolita maggiormente. La Roma ha bisogno di un centravanti, la Lazio ha perso Sergej Milinkovic-Savic. E la Juventus dipende dal rendimento di Vlahovic o Lukaku. Anche quest’estate l’Inter dovrà chiudere il bilancio del mercato con il segno positivo. La squadra inevitabilmente non potrà essere rinforzata rispetto all’anno scorso. André Onana lo vendeva a prescindere ma anche giustamente… da 0 a 55 milioni! Ora devono essere bravi a trovare due portieri ma che non siano però dello stesso livello. Altrimenti succede come con Edin Dzeko e Lukaku, che alla fine erano entrambi scontenti. Io non dico nulla contro l’Inter però la situazione di Steven Zhang è questa. Ha dei debiti e interessi che deve pagare e per farlo deve vendere alcuni giocatori».