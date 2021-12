Sabatini: «Inter piccolo gioiello, Conte si toglie i meriti da solo! Dybala…»

Sabatini spende parole importanti per l’Inter di Inzaghi, riprendendo il parallelo con quella di Conte. Il giornalista di Sport Mediaset, ospite negli studi di “Pressing” su Italia 1, sostiene che il tecnico campione d’Italia in carica abbia sbagliato ad andarsene. Poi mette a confronto gli argentini Dybala e Lautaro Martinez

ERRORE DI CONTE – Il commento di Sandro Sabatini sulla nuova capolista della Serie A è una piena promozione: «In campo europeo era da anni che l’Inter non giocava come a Madrid. Dove, per un’ora, ha giocato davvero bene. L’impressone visiva dell’Inter di Simone Inzaghi è di una squadra che ha confezionato un piccolo gioiello. Si può discutere sulle fondamenta basate sulla stagione sorsa, ma al momento sia gioco sia risultati sono migliori dell’anno scorso a questo punto della stagione. E si è visto in Champions League, dove l’Inter si è qualificata agli ottavi. Sui numeri si discute poco, sono oggettivi. Nessuno vuole togliere i meriti ad Antonio Conte, che si toglie i meriti da solo con la scelta di quest’estate di andar via. A causa della cessione di Achraf Hakimi pensava non ci fosse più un progetto all’Inter. Invece il progetto c’era e c’è. E tanto l’ha costruito proprio lui!».

OCCHIO A DYBALA – Sabatini dà anche alcuni giudizi sui singoli, con uno sguardo al mercato: «Nicolò Barella è un giocatore che, al di là dell’episodio di Madrid – in cui fa palesemente una sciocchezza -, se impara a gestirsi per più minuti, dura più di quanto dura finora, quando poi perde lucidità. Lautaro Martinez ha qualche anno di meno ma in Argentina lo considerano più di Paulo Dybala: in Nazionale gioca lui! Se Lautaro Martinez ha rinnovato a 5-6 milioni con l’Inter e Dybala lo fa a 9-10 milioni, significa che la Juventus fa una valutazione su di lui come calciatore su cui costruire la squadra. Ne vale la pena? Serve una valutazione fisica…» Questo il pensiero di Sabatini (che ricordiamo da tempo essere convinto del possibile colpo dell’Inter a parametro zero, ndr) su Dybala, attualmente in scadenza di contratto con la Juventus.