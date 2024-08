Sabatini: «L’Inter pensa di prendere uno come Bisseck! Milan alla pari? Così»

Bisseck è stato uno dei migliori nel precampionato dell’Inter, tanto che non pochi vorrebbero vederlo titolare col Genoa. Sabatini, intervenuto a Radio Sportiva, sostiene che anche il prossimo acquisto sarà di questo tipo.

IL NUOVO CHE AVANZA – Quando un anno fa l’Inter prese Yann Bisseck dall’Aarhus in Danimarca in pochi pensavano che potesse avere questo impatto. Invece, dopo un periodo di apprendistato, è riuscito a guadagnarsi la fiducia di Simone Inzaghi e dei tifosi. Ora è quasi alla pari dei titolari, visto l’ottimo precampionato disputato. In vista delle ultime due settimane di mercato, Sandro Sabatini lo usa come esempio.

Sabatini rilancia un Bisseck-bis sul mercato per l’Inter

SQUADRA DA COMPLETARE – Il giornalista Sabatini dà una valutazione sul mercato, anche visti i tanti problemi fisici del precampionato: «Di sicuro l’Inter si starà un pochino interrogando per prendere qualche giovane alla Bisseck. Perché gli infortuni sono arrivati per giocatori di età superiore ai trent’anni, non per una preparazione sbagliata. Il Milan è alla pari? Per il momento no, però se l’Inter continua a fare un infortunio al giorno sì. Il pronostico non è come per la gara di nuoto, nel calcio dipende da tutte le altre. Dove lo metto il Milan? Posso metterlo anche primo se all’Inter si infortunano tutti, alla Juventus non gira nessuno e il Napoli non va. Se invece tutte hanno un rendimento nella norma il Milan è ancora un po’ indietro rispetto all’Inter, con Paulo Fonseca e Alvaro Morata. E gli manca anche un centrocampista con certe caratteristiche».