Sabatini: “Inter, ci sono partite in cui puoi cambiare la storia. A Madrid devi”

Sandro Sabatini

Sabatini lancia l’Inter in vista della prossima partita europea, la trasferta di martedì in casa del Real Madrid. Il giornalista, nel corso di “Pressing Champions League”, ha segnalato come a Valdebebas ci sarà una grande opportunità.

L’ORA DELLA SVOLTA? – Da Sandro Sabatini arriva un incoraggiamento per martedì prossimo: «Il Real Madrid è obiettivamente irriconoscibile quest’anno, in campionato e anche in Champions League, a parte l’exploit nel Clasico. Ci sono, nella storia di certe squadre, delle partite dove puoi dare la svolta a livello europeo. I numeri sono obiettivamente brutti per l’Inter in Champions League: arriva il Real Madrid e tu devi cambiare la storia».