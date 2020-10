Sabatini: “Inter, partita ingiudicabile! Ma Conte deve essere ottimista”

Sandro Sabatini

Sandro Sabatini, noto giornalista e opinionista di “Sport Mediaset”, ha commentato la prestazione dell’Inter di Conte nel rocambolesco 2-2 interno col Borussia Monchengladbach

AMAREZZA – Esordio europeo amaro per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri evitano la sconfitta grazie ad una rete di Romelu Lukaku allo scadere. Sandro Sabatini, opinionista di “Sport Mediaset”, ne ha parlato così: «L’Inter ha vinto solo due partite delle ultime 15 partite in Champions League, questo denota poca confidenza con la competizione europea. Faccio molta fatica a giudicare la partita di stasera: l’emblema è Vidal che ha giocato bene ma ha commesso errori decisivi. Pensando all’anno scorso, secondo me manca anche il sostegno del pubblico e bisogna tenerne conto. In ogni caso, il bilancio di questa giornata deve essere positivo per l’Inter, perché due mesi fa lo Shakhtar Donetsk è stato battuto 5-0. Quella differenza non può essersi annullata di colpo».