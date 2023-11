Sabatini: «Inter, ora prova di maturità! Non l’ho vista al massimo»

Sabatini va controcorrente e non ritiene che l’Inter finora stia dando il 100%. Il giornalista indica la partita di dopodomani contro l’Atalanta come un crocevia fondamentale per la squadra di Inzaghi.

AVVERSARIO OSTICO – A Radio Radio – Lo Sport, Sandro Sabatini dice la sua su Atalanta-Inter: «Una bella prova di maturità. Credo che sia molto insidiosa, vado controcorrente e credo che l’Inter non sia al top della condizione. So che tutti i tifosi si ribellano se dico questa cosa, poi come al solito sarò contento di essere smentito. Io non l’ho vista al massimo: con la Roma ha dominato, in Champions League ha vinto a un quarto d’ora dalla fine, in precedenza col Torino primo tempo molto sottotono eccetera. Io non la vedo al massimo, poi se ne intendono più di me giocatori, allenatori e dirigenti ma vedo molto difficile la trasferta di Bergamo. Perché l’Atalanta, al contrario, mi sembra in un buon momento: è molto oscillante, ma l’Inter la trova in quello migliore adesso».