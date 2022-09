Sabatini: «L’Inter ora ha tre giocatori ritrovati! Handanovic? Possibile stimolo»

Nella trasferta in Repubblica Ceca col Viktoria Plzen Inzaghi ha fatto ruotare diversi giocatori, con una sorta di turnover. Per Sabatini le scelte dell’Inter hanno funzionato: il suo commento da Champions League Live su Canale 5.

I MIGLIORI – Sandro Sabatini si sofferma su chi è emerso da Viktoria Plzen-Inter: «Quando Edin Dzeko è in condizione, così, è un piacere vederlo giocare. Io credo che Simone Inzaghi abbia a disposizione quattro attaccanti molto forti. In generale torna dalla trasferta con tre punti per affrontare il Barcellona, poi con tre giocatori ritrovati. Uno è Dzeko, gol e assist, uno è Robin Gosens che non giocava così da un anno e mezzo, l’altro è Francesco Acerbi. André Onana? Sulla carta, in teoria, l’alternanza dei portieri senza schematicità sembra difficile da affrontare. Però può essere che uno stimolo in più faccia bene a Samir Handanovic. In Champions League ha fatto bene. È evidente che facendo sei punti col Viktoria Plzen all’Inter servirebbe battere il Barcellona, che però sta indubbiamente crescendo».