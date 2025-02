Sabatini: «L’Inter non trova un piano B, il terzo gol se lo fa Inzaghi»

Sabatini critica l’Inter dopo la clamorosa e pesante sconfitta di Firenze per 3-0. Il giornalista bacchetta anche Simone Inzaghi.

TESTA NON VA – In collegamento su Radio 24, durante Tutti Convocati, Sandro Sabatini bacchetta l’Inter dopo la partita di ieri a Firenze: «Il primo gol, esaltiamo Ranieri e Kean nel secondo e nel terzo, il primo se lo fa Frattesi, il secondo Calhanoglu, Bisseck e Sommer e il terzo Inzaghi: l’Inter con le sostituzioni non sa cosa facesse, che pesci pigliare, c’era una grande confusione. L’Inter non trova un piano B soprattutto di testa, ha giocato male gran parte delle partite dov’era favorita almeno nella sua testa. Quello della Fiorentina però è un progetto, per quanto riguarda il mercato».

COPPA ITALIA – Lo stesso Sabatini si è espresso su un altro obiettivo nerazzurro: «Coppa Italia? L’Inter non si può tirare indietro, perché può andare vicina a tutto ma rischia di non concludere nulla. Con la Lazio occasione per andare in semifinale e non tutti i derby possono essere maledetti».

SCELTE – Infine, ritornando al KO contro la Fiorentina, Sabatini conclude dicendo: «Se Calhanoglu è questo magari potevi fargli giocare quella di lunedì. Alcune scelte di Inzaghi le ha fatte un po’ non mettendo a fuoco le insidie che potevano venire dalla partita di ieri».