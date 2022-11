Sabatini: «L’Inter non finirà il 2023 con Zhang! Saputo da fonte attendibile»

Sabatini ha rivelato un retroscena piuttosto significativo sul futuro societario dell’Inter. Secondo il giornalista, la proprietà Zhang ha ormai i mesi contati. Il passaggio quote arriverà a breve

ADDIO ZHANG − Direttamente ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini ha rivelato una notizia bomba sul futuro societario nerazzurro: «Sull’Inter c’è questa storia su Thuram che doveva arrivare un anno e mezzo fa, poi si fice male e per sua fortuna il club andò su Dzeko. Ora è ritornato di attualità con i nerazzurri che lo prenderebbero volentieri ma deve uscire Joaquin Correa. Do una notizia: l’Inter il 2023 non lo finirà con la proprietà Zhang. A me dicono che è questione di un paio di mesi per il passaggio delle quote di Zhang. Non so se si tratta di un fondo americano o di una proprietà araba. Ho saputo però che il passaggio di proprietà è vicino e concreto di quanto non sia sta già detto. Mancano un paio di mesi! Me l’ha detto una fonte attendibile, un amico infiltrato».