Sabatini: «Inter non favoritissima. Occasione molto importante»

Sandro Sabatini ha espresso il suo parere sul prossimo turno di Champions League per l’Inter, alla vigilia della trasferta di Salisburgo.

OCCASIONE – In diretta su Radio Radio, Sabatini ha commentato così la partita di domani tra Salisburgo e Inter: «Le insidie ci sono, all’andata non era stata una partita tutta in discesa. Aveva regolato la partita soltanto alla fine. L’ Inter ha un’occasione molto propizia per chiudere il discorso e concentrarsi in campionato. Inzaghi farà un po’ di turnover, mettendo anche Bisseck in difesa. Diciamo che l’Inter è favorita ma non favoritissima».