Sabatini: «L’Inter non credo farà calcoli, domani l’incognita è un’altra»

Sabatini non è affatto convinto che l’Inter domani scenderà in campo condizionata dal risultato della Juventus di ieri sera. Il giornalista valuta la partita con la Lazio anche da questo punto di vista: le sue dichiarazioni a Radio Radio Mattino.

DUE SU TRE – Per Sandro Sabatini domani all’Olimpico potrebbe andare bene anche un pareggio per Simone Inzaghi: «Sì. Non è che siamo alla trentottesima giornata, non è niente di decisivo. Secondo me l’Inter avrebbe giocato per un punto anche senza il pari della Juventus: un punto va bene quando giochi con la Lazio all’Olimpico. Non credo che l’Inter si metterà a fare questi calcoli, questo va detto, ma strategicamente un punto va bene. L’Inter ha un rendimento standard in campionato, in Champions League prima o poi bisognerà dirlo che è stata un po’ deludente. Ma in campionato ha tenuto un elevato standard di altissimo livello. Ci si sorprende invece per la Lazio: l’incognita domani sera è la squadra di Maurizio Sarri».