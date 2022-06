Sabatini: «Inter? Nessuno stallo, è operativa! Mister Zhang è un semidio»

Sabatini dopo la separazione improvvisa con la Salernitana ha molto da dire. Il dirigente, in un’intervista rilasciata ai microfoni di fanpage.it, torna sui rapporti avuti in passato con la famiglia Zhang e sul lavoro dell’Inter sul mercato. Di seguito le sue dichiarazioni

SEMIDIO – Walter Sabatini, dopo l’addio non proprio sereno alla Salernitana, torna a parlare della famiglia Zhang. Il dirigente, inoltre, assicura che l’Inter sul mercato non è per nulla ferma: «Non c’è uno stallo. L’Inter è operativa, sta lavorando. Non so cosa succede con mister Zhang, che peraltro è un personaggio straordinario: una specie di semidio in terra, personaggio che nessuno può sfiorare e scende dai piani alti di Suning circondato da almeno 10 guardie del corpo. Non vive una dimensione umana come tutti gli altri, è un uomo di un’altra categoria. Con Fabio Capello ho fatto delle cene meravigliose a casa di Zhang, anche dal punto di vista dell’intrattenimento, un po’ medievale ma bello da frequentare. È un uomo molto simpatico, ma non bisogna mai perdere la cognizione di chi sia, ovvero un capo riconosciuto: gli basta volgere il capo verso qualcuno per far sì che quel qualcuno abbassi la testa».

CONFERME – Sabatini parla anche dell’interesse dell’Inter per Ederson, confermando tutto: «Gli interessamenti di PSG e Inter sono reali. Iervolino però non era contento di pensare ad una cessione. Si dimostra presidente solido e importante, non tutti possono permettersi di non vendere giocatori. Mi ha detto che preferirebbe fare un aumento di capitale con i suoi soldi piuttosto che vendere calciatori».

Fonte: fanpage.it – Fabrizio Rinelli