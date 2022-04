Sabatini: «Inter, nessun Derby vinto quest’anno. Ultimo poker nel 2005»

Sandro Sabatini, ospite negli studi di Sport Mediaset, si è espresso sull’imminente Derby tra Inter e Milan. Il giornalista riprende alcuni dati numeri citando il 2005

POKER DERBY − Sabatini ripercorre l’ultima volta che ci furono quattro Derby di Milano in una singola stagione: «L’Inter quest’anno non ha mai vinto il Derby. L’ultima volta che si giocarono 4 derby, l’Inter non ne vinse nemmeno uno. Era l’aprile del 2005 in Champions League. Nei due derby ci furono degli episodi irripetibili con la curva nerazzurra che tirò un fumogeno a Dida dopo il gol annullato a Cambiasso. Al termine dei fumogeni, ci furono delle scene rimaste iconiche come Rui Costa con Materazzi. Poi una curiosa dichiarazione di Ancelotti in cui si rivolgeva alle tv sulla cultura del calcio in Italia, parole molto attuali».