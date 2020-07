Sabatini: “Inter, neanche un episodio arbitrale contro. Conte, diritto critica”

Sabatini non è così tenero nei confronti dell’Inter e di Conte. Secondo lui, a fronte di tante situazioni, in questa stagione c’era la possibilità di fare meglio. Queste le sue parole nel corso della trasmissione di Italia 1 “Pressing Serie A”.

POTEVA FARE MEGLIO – C’è scetticismo da parte di Sandro Sabatini: «Non si discute il valore di Antonio Conte, però mi posso permettere il livello di critica? Solo questo. Si può dire che l’Inter, secondo me, ci si aspettava qualcosa di più? Tutto qua, pur riconoscendo che è stato fatto un percorso notevole quest’anno. Però ci si aspettava qualcosa di più. Gli episodi decisivi ci sono in una stagione: per esempio questa, che io ricordi, è la prima in cui l’Inter non ha un episodio contro arbitrale di cui lamentarsi. Gli episodi ci sono, io parlo per stima di Conte e secondo me c’erano le premesse per fare qualcosina di più quest’anno».