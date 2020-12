Sabatini: “Inter-Napoli, vittoria nerazzurra pesantissima. Il balzo in avanti…”

Sandro Sabatini

Sandro Sabatini ha parlato della vittoria nerazzurra in Inter-Napoli ieri sera e delle proteste di Lorenzo Insigne e Gennaro Gattuso

VITTORIA – Queste le parole di Sandro Sabatini sulle frequenze di “Radio Sportiva” dopo Inter-Napoli di ieri sera. «La vittoria dell’Inter è pesantissima perché è l’unica tra le squadre di vertice, in attesa della Roma. Il balzo in avanti dei nerazzurri è importantissimo dal punto di vista aritmetico e fa passare in secondo piano una prestazione non di alto livello. Proteste di Insigne e Gattuso? Con il Var in area le proteste non hanno senso».