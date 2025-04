Sabatini: «Inter e Napoli, una strana sliding door»

Sandro Sabatini, noto giornalista sportivo, ha parlato della sfida scudetto tra Inter e Napoli e delle scelte di mercato delle due società.

DIVERSI – Sandro Sabatini, intervenuto nel podcast Calcio Selvaggio, ha parlato della lotta scudetto tra Inter e Napoli e degli acquisti durante la sessione estiva di mercato. Queste le sue parole: «Il Napoli ha lasciato andare via Zielinski a parametro zero e lo prende l’Inter. Per me sicuramente un grandissimo parametro zero, però resta il 4/5° centrocampista e poi si fa male nel momento decisivo della stagione. Non offre il 100%. Il Napoli invece ha preso McTominay a trenta milioni di euro, fa 11 gol ed è stato sempre decisivo. Tra Napoli e Inter, questa qua può essere una bella sliding door».