Sabatini: «Inter-Napoli? Scelgo Spalletti, gioca un calcio erotico!»

Inter-Napoli si avvicina: mancano sei giorni al big match del Meazza. L’ex dirigente di Suning Sabatini, intervistato dal Corriere dello Sport, fa pendere la bilancia verso il suo allenatore in nerazzurro Spalletti.

LA PREFERENZA – Walter Sabatini non ha dubbi su chi scegliere per Inter-Napoli: «Luciano Spalletti tutta la vita. Il Napoli gioca un calcio erotico, sensuale, appunto vicino all’erotismo. Gioca per il piacere di farlo. Napoli e poi? Attenzione alla Juventus, che imprevedibilmente, e sottolineo imprevedibilmente, potrebbe rientrare. Ha ritrovato la coesione di una squadra, ha recuperato giocatori importanti. Prima sembrava un’armata Brancaleone, ora darà filo da torcere a quelle che lottano per lo scudetto: Napoli, Milan e Inter. Fino a due mesi fa avrei inserito anche la Lazio».

Fonte: Corriere dello Sport – Franco Esposito