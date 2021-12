Sabatini: «Dell’Inter di Mourinho, rimasto solo Zanetti. Roma nel destino»

Sandro Sabatini, ospite negli studi di Sport Mediaset, ha ricordato il grande passato di Mourinho sulla panchina dell’Inter. Inoltre, il tecnico allena la stessa Roma che 11 anni fa lo fece gioire

DESTINO − Sabatini ricorda il passato dello Special One all’Inter: «Da chiedersi cosa non è stato ancora detto su Mourinho e l’Inter. Jose Mourinho rispetto a 11 anni fa ha sicuramente qualche chilo e capello bianco in più ma 11 anni fa uno dei primi tre ‘tituli’ lo vinse proprio contro la Roma in Coppa Italia. Non solo perché la partita scudetto che poi consegnò il campionato all’Inter fu Roma-Sampdoria 1-2. In quella Roma c’era Francesco Totti che oggi sarà all’Olimpico dopo due anni. Dell’Inter di Mourinho, è rimasto solo Javier Zanetti che oggi fa il vicepresidente».