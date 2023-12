Sabatini: «Per l’Inter momento di parentesi, per la Lazio è un trend»

Si avvicina Lazio-Inter, posticipo nonché big match della sedicesima giornata domenica alle 20.45. Sabatini, intervenuto nel pomeriggio durante Radio Radio – Lo Sport, valuta come ci arrivano le due squadre.

COPPA NEGATIVA – Sandro Sabatini, dopo una due giorni di Champions League tutt’altro che ricca di soddisfazioni, mette a confronto le due sfidanti di domenica all’Olimpico: «Alla Lazio per passare per prima sarebbe servita un’impresa, l’Inter doveva semplicemente fare il suo. Alla fine l’Inter non ha fatto il suo con la Real Sociedad, la Lazio a Madrid non ha fatto un’impresa: c’è una bella differenza. Però l’Inter finisce la partita e ha la festa di Natale, lo scudetto e il primo posto in classifica. La Lazio finisce la partita, torna da Madrid e sembra un funerale perché vedi la classifica ed è nona. Quando volti pagina e lasci la Champions League per due mesi resta il campionato e lì le sensazioni sono a senso unico: mentre per l’Inter sembra una parentesi per la Lazio sembra un trend, se devo essere sincero. La squadra vera, che è orgogliosa di se stessa e che gioca per il proprio allenatore e i tifosi, domenica fa una grande partita. Altrimenti i discorsi sarebbero molto profondi su tutta la stagione, anche su Maurizio Sarri».