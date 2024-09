Sabatini a Inter e Milan: «San Siro? Nessuno lo vuole, non è più stadio»

Sabatini ha una sua posizione piuttosto chiara sul futuro dello stadio San Siro e si rivolge indirettamente a Inter e Milan.

VECCHIO – Sandro Sabatini, in collegamento su Radio Sportiva, ha una posizione piuttosto drastica sul Giuseppe Meazza: «Su San Siro ho una posizione non romantica. Dopo che a Londra hanno rifatto il maestoso Wembley, su San Siro è stata usata prudenza come se si trattasse di un monumento e non di uno stadio. Non è più uno stadio che guarda al futuro, non possiamo guardare al passato. L’ultimo aggiornamento è del 1989 e sono passati 35 anni. È uno stadio, che oggi, mostra tutte le sue rughe e screpolature. Non esiste che Inter, Milan e Milano non abbiano una via alternativa. Se lo ristrutturi lo devi buttare giù. San Siro non lo vuole nessuno perché costa troppo, è una casa di 35 anni fa, un edificio, bellissimo per carità, ma se in confronto con gli altri non è più uno stadio».