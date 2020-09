Sabatini: “Inter, mercato attento. Kante arriva solo in un caso”

Sandro Sabatini

Sandro Sabatini, noto giornalista, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva”, ha parlato dell’Inter e del possibile mercato dei nerazzurri. Dal possibile arrivo di Ngolo Kante al futuro di Radja Nainggolan

MERCATO – Queste le parole di Sandro Sabatini: «Inter? Un anno fa ha speso molto sul mercato e quest’anno deve stare un po’ più attenta. Kanté? Arriva se va via Brozovic, altrimenti i nerazzurri possono solo comprare o dare via in prestito. Tutte le società devono fare i conti. Nainggolan? Sarebbe per il Cagliari quello che Ibra è per il Milan. La politica di Giulini è giusta, il Cagliari deve avere l’entusiasmo dei giovani».