Sabatini: «Inter meno pazza! Attacco? Uno deve giocare sempre»

L’ex dirigente dell’Inter e della Roma, Sabatini, si è espresso sulla formazione di Inzaghi. Ritiene i nerazzurri favoriti per la corsa Champions League. Poi esalta un giocatore

CORSA CHAMPIONS − Walter Sabatini sulla lotta per l’Europa: «L’Inter favorita. Per come sta giocando e per i risultati che sta ottenendo è un passetto avanti rispetto alle altre. Ma ripeto, un passetto, mica un chilometro. Mi sembra pure che adesso sia un po’ meno pazza. Ha trovato un sufficiente equilibrio. I nerazzurri hanno sicuramente perso troppe partite in Serie A quest’anno, ma sono pure in semifinale di Champions».

ATTACCO − Poi Sabatini definisce i nerazzurri: «La definirei prorompente. Tant’è che a volte paga questa caratteristica perché subisce i contrattacchi avversari e rischia. Prendiamo però il secondo tempo dei nerazzurri contro la Lazio: quando si è acceso Lukaku è diventato un team spettacolare. Il belga, Lautaro, ma pure Dzeko: se Edin ritrova la porta diventano davvero la squadra da battere. Chi farei giocare in attacco? Io sono di parte. Per me giocherebbe sempre Edin, lo sento un mio giocatore, ma il Lukaku visto con la Lazio è difficile da lasciare in panchina».

Fonte: Tuttosport − Simone Togna