Sabatini: «L’Inter ha scherzato il Manchester City! Non così bene dal 2010»

Sabatini ha nettamente promosso la prestazione dell’Inter contro il Manchester City di ieri sera. I nerazzurri, a detta sua, hanno dominato.

NESSUNA DIFFERENZA – Sandro Sabatini, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, commenta il pari nerazzurro a Manchester: «L’Inter mi è piaciuta molto, moltissimo. Perché quando si giudica una partita bisogna sempre giudicare l’ambiente e il valore dell’avversario: un conto è il pareggio a Monza, un conto è il pari a Manchester contro il City. Perché ha pareggiato in casa della squadra, sulla carta insieme al Real Madrid, più forte della Champions League, con l’allenatore più celebrato, io questa differenza non l’ho vista ieri sera. Prestazione sorprendente in positivo di altri giocatori dell’Inter. Hanno anche scherzato sulla maglia tra Acerbi e Haaland, ma è la seconda volta che in un palcoscenico dove Acerbi, 36 anni, annulla Haaland. La super prestazione dell’Inter va detta. Io mi sono innamorato di un giocatore che vede un passaggio prima, ossia Taremi. Il suo primo tempo è di grandissima classe e anche Zielinski è andato bene».

Bellissima Inter a Manchester, paragoni con il passato

COME NEL 2010 – Ancora Sabatini sui meriti di Inzaghi: «Merito di Inzaghi sia nella scelta degli uomini, si spiega anche il turnover a Monza. C’è un paradosso: l’anno scorso pensava solo al campionato, mentre quest’anno sembra pensare soprattutto alla Champions League. Ma ha la rosa di portare avanti tutto assieme. Inoltre, ha giocato sui punti deboli del Manchester City: ossia se difendi con ordine a 10-25-30 metri dalla porta, il City comincia ad avere delle grandi difficoltà. Se poi unisci a ciò delle ripartenze micidiali… Io non vedevo l’Inter giocare così in Europa dal 2010. Ieri ha scherzato per 70′ con il Manchester City».