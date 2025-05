Sabatini: «Inter, ecco cosa è mancato! Non è colpa di Bisseck»

Negli studi di Mediaset, Sandro Sabatini ha commentato la stagione dell’Inter. Tra i tanti temi anche un passaggio sui gol di Lautaro Martinez.

GOL – Sandro Sabatini, noto giornalista di Mediaset, negli studi di Pressing ha commentato l’ultima partita di Serie A, con un passaggio sulla stagione dell’Inter che come due anni fa ha perso lo scudetto all’ultima giornata contro il Napoli. Queste le sue parole: «Se guardiamo il rendimento degli attaccanti, quest’anno all’Inter sono mancati i gol di Lautaro Martinez, sono mancati i suoi non quelli di Arnautovic. Sicuramente l’Inter non ha perso questo scudetto per Bisseck o per Asllani. E poi sicuramente questa squadra non si può giudicare solo sui quattro anni di Inzaghi, anche perché Simone è un bravissimo un bravissimo allenatore. L’Inter ha perso lo scudetto in casa contro la Lazio, contro una squadra che all’ultima giornata ha perso contro il Lecce».