Sabatini: “L’Inter mi manca, dovevo accettare le diatribe. Ranocchia…”

Condividi questo articolo

Walter Sabatini

Sabatini torna sulla sua esperienza all’Inter della stagione 2017-2018. L’attuale coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montréal Impact, intervistato dai cronisti presenti all’apertura del calciomercato a Rimini, ha espresso la sua delusione per essersene andato due anni fa. Smentita secca su Ranocchia.

RECRIMINAZIONE – Walter Sabatini si rammarica per aver lasciato Inter e Suning: «Sì, mi manca perché io all’Inter non ho espresso neanche il 30% delle mie possibilità. Sono stato frettoloso, nervoso, non ho capito bene che invece avrei dovuto stare lì, capire fino in fondo, accettare le diatribe con la famiglia Zhang e andare avanti perché l’Inter era una grandissima occasione per me. Mi sono molto pentito di questo. Andrea Ranocchia al Bologna? No. Non per il valore del giocatore, che oltretutto è un ragazzo particolarmente intelligente, ma non ci possiamo permettere questa politica. Dobbiamo creare valore, e con questi giocatori non creiamo valore».

L’ACQUISTO – Quando c’era Sabatini l’Inter ha preso Lautaro Martinez: «L’ha portato Piero Ausilio, a onor del vero, è stato lui a condurre la trattativa. Io ho parlato e l’ho sostenuta, naturalmente, però la trattativa l’ha portata avanti lui. È da Barcellona? Deve dimostrare ma può dimostrarlo nel Barcellona. È un giocatore fenomenale, un giocatore che farà grandissime cose. Non vedo difetti».