Sabatini: «Inter-Lille, ultima qualificazione agli ottavi. In gol due argentini»

Questa sera (ore 18.45), l’Inter sarà chiamata ad affrontare lo Shakhtar Donetsk per guadagnarsi il pass verso gli ottavi di finale di Champions League. Sandro Sabatini, su Sport Mediaset, ricorda l’ultima volta che i nerazzurri arrivarono tra le prime 16 d’Europa

ULTIMA VOLTA − In merito alla partita tra Inter-Shakhtar Donetsk, Sabatini ritorna un po’ indietro negli anni: «Viene sempre raccontata tante volte questa partita con lo Shakhtar Donetsk e di come l’Inter non abbia segnato nei tre precedenti. I nerazzurri non si qualificano agli ottavi di Champions League da ben 10 anni e precisamente dal 3 novembre 2011. In quel caso, l’Inter di Claudio Ranieri sconfisse il Lille e andò agli ottavi. C’è un buon auspicio per Lautaro Martinez perché i gol arrivarono da due grandi argentini che lui conosce bene come Walter Samuel e Diego Milito. Nella formazione dell’Inter c’erano tanti vincitori del Triplete e a trascinarla c’era Javier Zanetti, che fece anche un assist in quella partita. Quello era il Lille di Rudi Garcia che poi andrà ad allenare la Roma».