Sabatini: «Inter, con la Lazio il primo vero impegno! Spezia no partita»

Sandro Sabatini, in collegamento su Radio Radio, ha parlato della prossima gara dell’Inter contro la Lazio. Il giornalista ritiene la partita contro lo Spezia troppo facile per giudicare la squadra di Inzaghi

PRIMO VERO IMPEGNO − Per Sabatini, la squadra di Inzaghi da venerdì farà sul serio: «L’Inter perse lo scorso anno anche a Roma col fatto su Dimarco, le proteste, l’arbitro. Inter e Lazio hanno giocato partite completamente diverse nelle prime due giornate. I nerazzurri così come il Napoli hanno vinto le loro partite con Spezia e Monza ma non c’erano partite in realtà, troppa superiorità. Il primo vero impegno per l’Inter sarà quello contro la Lazio di venerdì prossimo. L’Inter ha una superiorità offensiva impressionante, attacco così forte non ce l’ha nessuno in Italia. Nella Lazio giocano Vecino e Romagnoli, il primo giocava meno di Gosens in nerazzurro. Il secondo ha avuto non poche difficoltà con Lukaku».