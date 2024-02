Sabatini: «Inter-Juventus, ecco il mio undici. Squadre simili»

Si scalda l’attesa per Inter-Juventus, sfida attesissima da tutti. Sandro Sabatini ha parlato a Radio Serie A con RDS della partita, scegliendo il suo undici misto e facendo il punto sulle sue aspettative.

SQUADRE SIMILI – Sandro Sabatini analizza così le sue aspettative per Inter-Juventus: «Se vince l’Inter sono sette punti virtuali, l’impressione di una squadra lanciata verso il traguardo scudetto è netta. Poi è chiaro che l’aritmetica terrebbe in corsa i bianconeri. La mia impressione, fin dall’inizio del campionato, è che i nerazzurri abbiano una marcia in più. Sono due squadre con caratteristiche molto simili, che aspettano per poter far male. Sono più brave in ripartenza, che non con un’azione manovrata. Immagino una partita sulla falsa riga di quella d’andata».

UNDICI MISTO – Sabatini ha poi scelto la sua formazione tipo per Inter-Juventus, con i vincitori dei vari duelli: «Prendo Szczesny, Pavard, Bremer, mentre tra Bastoni e Danilo non saprei chi decidere. A centrocampo prendo Cambiaso, Dimarco, Barella, Calhanoglu, Rabiot. Infine in attacco scelgo Lautaro Martinez, che secondo la classifica cannonieri giudico meglio di Vlahovic, e Thuram che è più in forma di Chiesa».