Sabatini: «Inter e Juventus come il ciclismo! Cambia in un momento»

Sabatini fa una metafora ciclistica per commentare la corsa fra Inter e Juventus, che vede adesso la capolista a +15 sui bianconeri secondi. Le sue parole in collegamento con Radio Sportiva.

CORSA A… UNA – Sandro Sabatini valuta la lotta per il titolo in Serie A usando anche altri sport: «Io faccio due esempi. Uno è il ciclismo: quando c’è una salita partono tutti insieme, poi restano pochi, quindi due e alla fine uno. Lo stesso è successo con Inter e Juventus. Poi quando Arkadiusz Milik fa quel fallo da espulsione con l’Empoli nelle facce di tutti, alla Juventus, appare la paura. Come se fosse saltata la catena quando vai in bici. Quello è il momento in cui cambia la stagione della Juventus, tutto quello che succede dopo non è per l’espulsione ma per la differenza di valori con l’Inter».