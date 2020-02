Sabatini: “Inter? Juventus ancora favorita. Eriksen in panchina non esiste”

Sandro Sabatini, noto giornalista di “Sport Mediaset”, ha parlato di Inter, di lotta scudetto con la Juventus e della credibilità della Lazio durante la trasmissione “Pressing Serie “.

GERARCHIE INTATTE – L’Inter aggancia la Juventus in vetta, al termine di un derby vissuto coi battiti accelerati per novantaquattro minuti di gioco. I bianconeri hanno ceduto il passo al Verona nell’anticipo di sabato, ma secondo Sandro Sabatini il ventitreesimo turno di Serie A non è servito a ribaltare le gerarchie: «La Juventus è ancora la favorita, però in un campionato così emozionante diventa difficile indicarne una. I bianconeri hanno qualcosa in più, ma Inter e Lazio sono ancora lì. Questa Serie A può ancora riservare sorprese. Matias Vecino decisivo nel derby? Fa sempre comodo un giocatore così, perché le prende tutte di testa, ma se sta bene vedere in panchina Christian Eriksen non esiste secondo me. La differenza tra Inter e Milan è tutta qui: Stefano Pioli fa entrare Lucas Paquetà, l’Inter il danese. La spinta emotiva di questo derby sarà favorevole per l’Inter. Ma la Lazio ha una squadra che sfrutterà al meglio il fatto di avere un calendario più agevole. La squadra di Simone Inzaghi vale il posto che occupa al momento».