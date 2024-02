Sabatini: «Fra Inter e Juventus un abisso! Pavard mi sembrava caro»

Sabatini ammette un errore: aveva ritenuto Pavard caro, invece si sta rivelando un acquisto sensazionale. Che ha aiutato l’Inter stasera a battere per 1-0 la Juventus. Le sue parole da Pressing Serie A su Italia 1.

INDIRIZZATA – Sandro Sabatini è convinto che la vittoria dell’Inter contro la Juventus valga oltre metà campionato: «Anche tre quarti. Però non voglio alimentare poi discussioni sul nulla: l’Inter è più forte e, se posso fare il pronostico, andrà a vincere lo scudetto. La partita di questa sera, se posso, ha dato meno differenza con la Juventus che non nella partita d’andata. Se vogliamo giudicare al di là del risultato secondo me si è vista una Juventus che è cresciuta: è stata una partita credibile come spareggio scudetto. Io do il voto di migliore in campo a Benjamin Pavard, che è il giocatore che determina la partita nei dettagli. Che sono: l’occasione sbagliata da Dusan Vlahovic dove sbaglia il controllo, che è Pavard che va a chiudere, e la rovesciata che porta al gol».

LA DIFFERENZA – Sabatini guarda anche i portieri: «Ci sono due parate decisive di Wojciech Szczesny, zero di Yann Sommer e un’Inter che ha fatto più della Juventus. C’è un abisso fra queste due squadre, ma è stata credibile come sfida scudetto. Anche io dicevo che trenta milioni è caro Pavard, ma sul valore del giocatore non si discute. Io credo che Simone Inzaghi sia un bravissimo allenatore, ma lo dicevo anche quando molti dicevano di cambiarlo. L’Inter non ha sbagliato un colpo di mercato, che almeno questo Inzaghi non lo fa. Pavard a trenta milioni mi sembrava caro, invece è un giocatore che li vale tutti».