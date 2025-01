Sabatini: «Per l’Inter un’incognita!» E pungola Lautaro Martinez

Sabatini, a poche ore da Inter-Milan, si esprime sulla Supercoppa italiana e pungola anche il capitano argentino Lautaro Martinez.

DIVENTI LEADER REALIZZATIVO – Sandro Sabatini, ospite negli studi di Pressing, avvisa sulla finale di Supercoppa tra nerazzurri e Milan, esortando soprattutto il capitano della Beneamata: «Nell’Inter c’è un’incognita domani, non c’è Thuram. Lautaro Martinez deve fare Lautaro Martinez, chiamato a fare il leader anche sul tabellino dei marcatori. Ha detto che il suo peggior momento della stagione. Dall’altra parte c’è Morata, in crisi, ma attenti: di finali non ne sbaglia una. A dispetto dei gol segnati, che sono pochissimi, Taremi non è per niente dispiaciuto. Con Lautaro che segna questa è una squadra di altissimo livello, che può lottare anche per la Champions League, se Lautaro non segna l’Inter rimane fortissima perché può segnare con i quinti o i terzi, ma non è al top. Se l’Inter vuole lottare per vincere deve avere un Lautaro che segna».