Sabatini: «L’Inter è in vendita, Bertarelli sarebbe un profilo altissimo! Zhang…»

Sabatini parla del possibile addio di Zhang e quindi di Suning al mondo nerazzurro. Il giornalista è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva parlando dell’Inter e della sua situazione societaria. Il suo commento ha toccato in particolare la presunta presenza tra gli acquirenti dell’imprenditore Bertarelli.

INTER IN VENDITA – Come già noto da diverse settimane la famiglia Zhang è in contatto con le banche d’affari Goldman Sachs e Raine Group per trovare gruppi disposti ad acquistare l’Inter. Sono quattro le potenziali possibilità di cessione e tra i nomi presenti spicca quello citato da Sport Mediaset (vedi articolo) nella giornata di ieri: Ernesto Bertarelli, il vecchio proprietario di Alinghi, la vincitrice dell’America’s Cup di vela nel 2003 e nel 2007. L’uomo più potente economicamente in Svizzera e nato in Italia secondo Forbes ha un patrimonio personale di 8.5 miliardi di dollari. Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la notizia nel corso di “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, dicendo: «Io non ho notizie di Bertarelli. Come tutti sanno l’Inter ascolta proposte di acquisto. Zhang è entrato nell’ottica di cedere mantenendo la minoranza, anche se nessuno sarebbe disposto a lasciare che ciò succeda. Bertarelli sarebbe un profilo altissimo, ma non so. L’unica certezza è che l’Inter è in vendita». Questo il commento di Sabatini sulla questione societaria in casa nerazzurra.