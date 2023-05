Sabatini: «Inter, dimostrazione imprevista. Inzaghi perderà il sonno per…»

Dagli apprezzamenti a Dzeko alle prossime scelte complicate di Inzaghi (vedi intervista). Ecco il commento di Sabatini, nel salotto di “Pressing” all’Inter di questo finale di stagione.

LA MEDICINA – Sandro Sabatini commenta la svolta attuata dall’Inter nell’ultimo periodo. Così il giornalista, intervenuto su Italia1, si pronuncia sui nerazzurri: «Il futuro di Simone Inzaghi è tutto in prospettiva quarto posto e, soprattutto, semifinale di Champions League. L’Inter dà una dimostrazione di forza, proprio a livello di rosa, che era prevedibile fin dall’inizio del campionato. Adesso, invece, era imprevista. La dimostrazione di forza arriva quando ormai nessuno se l’aspettava più. Sembrava una squadra che si stava sgretolando e, invece, all’improvviso si ricompatta. In che modo? Io ci credo alle riunioni di spogliatoio e agli incontri ma credo anche che i risultati siano una medicina che guarisce qualsiasi situazione. Io dico che in questo grande clima di ritrovata armonia all’Inter Inzaghi avrà da scegliere tra Lukaku e Dzeko in attacco e tre su quattro a centrocampo. Penso che ci perderà un cinque minuti di sonno. Adesso son buoni tutti, ma io ho due maglie di giocatori firmate di questo campionato e una è di Dzeko. Io ne parlerò sempre bene perché stravedo per lui da tempo. In particolare, in questo campionato a partire da agosto, quando all’Inter c’erano tante aspettative su Lukaku. Aspettative, invece, tradite. Però, adesso, è chiaro che il belga, con Lautaro Martinez, è un minimo migliore di quello che si vede con Correa. Di questo va dato atto a Lukaku».